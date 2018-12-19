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Emre Günay'dan Sıfır Atık Projesi'ne destek
19.12.2018 - 14:23

NTV, bugün gün boyu daha temiz bir dünya için Ortak Gelecek: Sıfır Atık yayınıyla ekrana geliyor. Devletin zirvesinden üreticiye, çevrecilerden kullanıcılara tüm paydaşlarıyla geri dönüşümü hayatımıza nasıl dahil ederiz? sorusunun yanıtı aranıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Grup Şefi ve Solo Timpanisti olarak görev alan Emre Günay da Sıfır Atık Projesi'ne destek verdi. Günay, bir alışveriş merkezinde teneke ve pet şişelerle sergilediği gösteriyle geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

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