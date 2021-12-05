17 yıl sonra yeniden dünya şampiyonu: Küllerimden doğdum
Milli bilardocu Semih Saygıner başarılarına bir yenisini daha ekledi. Saygıner, Mısır’da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda şampiyon oldu. Dünya klasmanında 1 numara olan rakibini yenerek 17 yıl sonra yeniden şampiyon olan Saygıner, NTV yayınında ‘‘Küllerimden doğdum, çok mutluyum’’ dedi.
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