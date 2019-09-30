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4. Etnospor Kültür Festivali 3-6 Ekim'de
30.09.2019 - 14:34

Etnospor Kültür Festivali'nde 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda çocuk okçular hünerlerini sergileyecek. Festivalin en gözde oyunlarından biri, Arjantin'in milli sporu pato olacak. Patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle ücretsiz olarak buluşacak. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, canlı yayında NTV ekibinden Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.

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