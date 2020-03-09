75 yaşında maça çıktı, gol attı

Mısırlı İzzettin Bahadır 75 yaşında forma giydi, maça çıktı. Mısır'da üçüncü lig takımında top koşturan futbolcu, bir maç daha sahaya çıkarsa "dünyanın en yaşlı futbolcusu" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.
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NTV 09.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 11:25
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