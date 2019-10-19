80 ülkeden 2 bin 650 sporcu Kapadokya vadilerinde koşacaklar (Salomon Capadocia Ultra-Trail 2019)

19.10.2019 - 08:00

Ukrayna'dan İran'a, Almanya'dan Uzakdoğu'ya kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular Unesco Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da koşucak. Yarışma üç ayrı parkurdan oluşuyor. En zorlu parkur 119 km uzunluğunda yarışmacıların parkuru en fazla 24 saatte tamamlamaları gerekiyor. Salomon Türkiye Direktörü Atilla Kuduoğlu, "Uzun parkur 119 km, bitiş saati 24 saat. Sabah 7'de başlayıp ertesi gün 7'de bitecek. Sporcular 10 istasyonda durup yemek yiyip durabilecek duş bile alabilecek. Ama uyumak kimseye tavsiye edilmiyor. insanın kendi vicudu ile mücadelesi bir yerde bu" dedi. NTV ekibi de bölgede atletlerin son hazırlıklarını yakından takip etti.