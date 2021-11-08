85 yaşında ama bisikletten vazgeçmiyor: Yollarda kendimi hür hissediyorum
Kırklareli’nde yaşayan 85 yaşındaki Ekrem Özdil, ilerleyen yaşına rağmen bisiklet tutkusundan vazgeçmiyor. 16 yaşından beri bisiklet kullanan Özdil, her gün ortalama 100 km bisiklet sürüyor. Her yere bisikletle giden Özdil ‘‘Hür hissediyorsun kendini yollarda. 95 yaşına kadar yaşarsam bisiklet süreceğim’’ dedi.
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