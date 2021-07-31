A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik Emniyetli NTV'de
Türkiye'yi gururlandırmaya devam eden kadın voleybolunda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik Emniyetli NTV'nin konuğuydu. Filenin Sultanları'nın yaşadığı sevinci aktardı.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 31.07.2021 - 17:23| Son Güncelleme : 31.07.2021 - 17:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.