A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik Emniyetli NTV'de

Türkiye'yi gururlandırmaya devam eden kadın voleybolunda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik Emniyetli NTV'nin konuğuydu. Filenin Sultanları'nın yaşadığı sevinci aktardı.

NTV Haber 31.07.2021 - 17:23 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 17:42

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