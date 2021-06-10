A Milli Takım'a anons sürprizi

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında yarın saat 22’de İtalya ile karşılaşacak. Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla İtalya'ya gitti. Yolculuk sırasında millilere bir sürpriz yapıldı.

NTV 10.06.2021 - 09:55 | Son Güncelleme : 10.06.2021 - 10:02

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