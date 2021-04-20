Adana'da yarışta attan düşen 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı. Jokeylerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, bacağının kırıldığı belirlenen Doğukan Konuk'un ameliyata alınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 21:05 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 21:16

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