Adana'da yarışta attan düşen 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı
Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Adana yarışlarında, attan düşerek yaralanan 3 jokey ve bir apranti hastaneye kaldırıldı. Jokeylerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, bacağının kırıldığı belirlenen Doğukan Konuk'un ameliyata alınacağı öğrenildi.
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Anadolu Ajansı 20.04.2021 - 21:05| Son Güncelleme : 20.04.2021 - 21:16
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