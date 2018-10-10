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Ali Koç'tan Ersun Yanal iddialarına son nokta
10.10.2018 - 15:23

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV canlı yayınında güncel konularla ilgili açıklamalar yaptı. Koç, son dönemde teknik direktörlük görevi için adı sıkça gündeme gelen Ersun Yanal hakkında konuştu. Taraftara seslenen Koç, "Bu sevdaya son vermenizi rica ediyorum" dedi.

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