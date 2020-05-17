Almanya'da 64 günlük futbol hasreti sona erdi

Corona virüs salgınıylaa mücadele eden Avrupa ülkelerinden futbola ilk dönen Almanya oldu. Ruhr Derbisi ile başlayan Bundesliga'da maçlar yoğun güvenlik önlemleri altında ve seyircisiz olarak oynandı. Favre’nin öğrencileri, derbide Schalke’yi 4-0’la geçti. Borussia Dortmund'lu oyuncular, Schalke04 karşısında buldukları goller sonrası sosyal mesafe kuralına uygun sevindi. SOSYAL MESAFELİ GOL SEVİNCİ
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NTV 17.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 10:55
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