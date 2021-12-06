Ampute Ligi maçında ortalık savaş alanına döndü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü arasında dün oynanan maç, savaş alanına döndü. Oyuncular arasında çıkan pozisyon tartışması sonrasında Konya Bedensel Engelliler Kulübü Bşk. Alper Er sahaya girişince kavga iyice büyüdü. Oyunculardan biri ‘‘Ben Güneydoğu gazisiyim, bacağımı verdim. Sen bana dokunamazsın’’ diyerek Başkan Alper Er’e tepki gösterdi. Maç hakem tarafından tatil edilirken oyuncular polis eşliğinde sahadan ayrıldı.
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