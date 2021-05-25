Annesi Bastoni'ye pizza yedirip ağzını sildi

Interli Bastoni ve annesi sosyal medyanın gündeminde... Serie A şampiyonu Inter, ligin son haftasında konuk ettiği Udinese’yi 5-1 mağlup etti. Inter’in 22 yaşındaki oyuncusunun annesi de şampiyonluk kutlamalarında oğluna pizza yedirip ağzını sildi. Görüntüler İtalya basınında şakayla karışık eleştiri konusu oldu. Bastoni de eleştirilere ‘‘40 yaşına gelsem de hep annemin oğlu olarak kalacağım’’ yanıtını verdi.

Ntvspor 25.05.2021 - 13:13 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 13:31

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