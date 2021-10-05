Asfaltta ter döküyorlar: Hedefleri EYOF’ta Türk bayrağını dalgalandırmak

Ağrı’da kayaklı koşu sporcuları, Türkiye’yi temsil edecekleri yarışlara hazırlanmak için asfaltta ter döküyor. Sert rüzgara, soğuğa aldırmadan antrenmanlarını aralıksız sürdüren gençler, 2021’in sonunda Finlandiya’da düzenlenecek olan EYOF (Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları) için hazırlanıyorlar. Asfalt üzerinde kondisyon ve teknik antrenman yapan sporcuların en büyük hedefi, EYOF’ta Türk bayrağını dalgalandırmak.

ntv.com.tr 05.10.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 12:20

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