Avrupa kupalarında tarihi sezon: İstanbul'daki final 2021'e alındı

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali gelecek yıla ertelendi. Avrupa kupalarında sezonun yol haritasını çizen UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kupaların Sekizli Final ile sahibini bulacağını açıkladı.

NTV 18.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 18.06.2020 - 13:12

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