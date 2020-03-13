Bakan Kasapoğlu'ndan corona virüsü açıklaması (Sporda virüs önlemleri)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu futbolla birlikte basketbol, voleybol ve hentbol maçlarının da nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu da ertelendi. 3 haftalık virüs tatilinde yurtta kalmayı tercih eden öğrencilerden de ücret alınmayacak.
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NTV 13.03.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 13.03.2020 - 14:11
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