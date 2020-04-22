Barcelona 63 yıllık geleneği bozdu (Nou Camp'a isim sponsoru bulacak)
Barcelona, corona virüsle mücadeleye sembolik bir destek veriyor. Katalan kulübü bugüne kadar sponsor almadığı Nou Camp Stadyumu'nun isim hakkını satışa çıkardı. Elde edilecek gelir virüsle mücadele eden kurumlara bağışlanacak.
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NTV 22.04.2020 - 14:51| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:42
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