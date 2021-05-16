Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi NTV’de: ‘‘Dün gece uyuyamadım, olmadı’’
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk sürecini NTV’de değerlendirdi. Siyah beyazlıların İzmir’deki kampında NTV ekibinden Övünç Özdem’in sorularını yanıtlayan Çebi ‘‘Çok kolay değildi, dün gece uyuyamadım, olmadı’’ dedi.
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NTV 16.05.2021 - 13:36| Son Güncelleme : 16.05.2021 - 13:50
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