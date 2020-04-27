Beşiktaş yabancı futbolcularını geri çağırmaya hazırlanıyor
Beşiktaş, yurt dışına çıkan futbolcularını geri çağırmaya hazırlanıyor. Liglere ara verilmesinin ardından ülkelerinin yolunu tutan siyah-beyazlı yabancı oyuncular, İstanbul’a dönüşleri sonrası 14 gün karantinada kalacak.
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NTV 27.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 12:59
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