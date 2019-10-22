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Bir asker selamı da Halter Şampiyonu Ayşegül Çakın'dan
22.10.2019 - 09:52

Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 59 kiloda mücadele eden milli sporcu Ayşegül Çakın, Avrupa şampiyonu oldu. Madalya törenininde okunun istiklal Marşı'nın ardından Mehmetçiklerimize selam duran Ayşegül Çakın, yaptığı açıklamada altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Madalyalarımı Türk milletine ve Mehmetçiklerimize armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. O yarışırken; Aydın'da tuz değirmeni ve bakkal işleten ailesi de ekran başındaydı.

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