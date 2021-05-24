Burak Yılmaz'dan duygusal paylaşım

Fransa Birinci Ligi’nde Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille, 10 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Maçı 2-1’lik skorla kazanan Lille, Paris Saint Germain’in bir puan önünde zafere ulaştı. Attığı 16 golün yanısıra 5 de asist yaparak şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ‘‘Bize, bizim çocuklar, dediniz destek oldunuz. Misyonumuzun farkındaydık, mahçup olmadık. Canım ülkeme selamlarımı iletiyorum’’ dedi.

NTV 24.05.2021 - 10:12 | Son Güncelleme : 24.05.2021 - 10:25

DİĞER VİDEOLAR