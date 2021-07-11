Büyük finale geri sayım

Avrupa futbolunun kalbinin attığı EURO 2020’de şampiyon bugün belli oluyor. Wembley Stadı’nda 22.00’de oynanacak büyük final öncesinde İngiltere ve İtalya’da heyecan dorukta... (Haber: Kayhan Karaca – Esma Çakır)
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NTV 11.07.2021 - 09:20| Son Güncelleme : 11.07.2021 - 09:37
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