Büyük finale geri sayım

Avrupa futbolunun kalbinin attığı EURO 2020’de şampiyon bugün belli oluyor. Wembley Stadı’nda 22.00’de oynanacak büyük final öncesinde İngiltere ve İtalya’da heyecan dorukta... (Haber: Kayhan Karaca – Esma Çakır)

NTV 11.07.2021 - 09:20 | Son Güncelleme : 11.07.2021 - 09:37

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