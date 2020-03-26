Corona virüs Avrupa'ya Atalanta-Valencia maçı sonrası mı yayıldı?
Corona virüs salgınının merkezi İtalya, epideminin çıkış noktasını aranıyor. Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, kentteki stadın uygun olmaması nedeniyle Milano’da oynanan Atalanta-Valencia maçına gidenlerin, virüsün yayılmasına neden olduğunu dile getirdi. "O maç biyolojik bombaydı" dedi. İşte ayrıntılar...
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26.03.2020 - 16:45| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 17:13
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