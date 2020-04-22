Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla video konferansla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü. Futbolcularla sohbet eden Erdoğan, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sizlerden çok büyük başarılar bekliyoruz" dedi. Erdoğan, vatandaşlara da "Evde kal, hareketsiz kalma" kampanyasına katılmaları için çağrıda bulundu.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.04.2020 - 17:11| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 17:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.