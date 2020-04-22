Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferansla görüştü. Futbolcularla sohbet eden Erdoğan, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sizlerden çok büyük başarılar bekliyoruz" dedi. Erdoğan, vatandaşlara da "Evde kal, hareketsiz kalma" kampanyasına katılmaları için çağrıda bulundu.

NTV 22.04.2020 - 17:11 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 17:57

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER