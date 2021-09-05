Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Filenin Efeleri"ne tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, karşılaşmanın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ile telefonda görüştü.
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Anadolu Ajansı 05.09.2021 - 18:58| Son Güncelleme : 05.09.2021 - 19:01
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