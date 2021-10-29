Cumhuriyetin olimpiyat serüveni

Türkiye bu yıl Tokyo 2020'den 13 madalya ile döndü ve 1948'deki madalya rekorunu da geride bırakmış oldu. Mustafa Kemal Atatürk de sporu yeni Cumhuriyetin tanıtımı için önemli bir araç olarak görüyordu. Cumhuriyet henüz bir yaşındayken Olimpiyat Oyunları'na katıldı. Türkiye, o yıl oyunlarda atletizm, güreş ve futbol branşlarında 40 sporcuyla yer aldı. işte Cumhuriyetin olimpiyat serüveni.

Haberler - NTV 29.10.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 14:58

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