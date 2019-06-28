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Denizli'nin gözünden İran (NTV'ye anlattı)
28.06.2019 - 13:12

Mustafa Denizli bir kez daha İran'da. Bu kez, dünyanın en çok Türk taraftarı olan, Traktör yani nam-ı diğer 'Kızıl Kurtlar'ı çalıştıracak. Denizli, 1970'lerde kurulan ve adını kentteki traktör fabrikasından alan kulüple imzayı attıktan sonra Tebriz'e gitti. Taraftar ile karşılaşması ama buluşamaması da o gün oldu. Denizli, takımı yakında Türkiye'de kampa sokmaya da hazırlanıyor. NTV ekibi, teknik adamla; takımı, ateşli taraftarı ve ABD yaptırımları altındaki İran'da görev yapmayı konuştu. Röportajın tamamı 15.15'te Hafta Biterken programında...

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