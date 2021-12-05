Dünya şampiyonu olan bilardocu Semih Saygıner NTV’de: Küllerimden doğdum

Milli bilardocu Semih Saygıner başarılarına bir yenisini daha ekledi. Saygıner, Mısır’da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası’nda şampiyon oldu. Dünya klasmanında 1 numara olan rakibini yenerek 17 yıl sonra yeniden şampiyon olan Saygıner, NTV yayınında ‘‘Küllerimden doğdum, çok mutluyum’’ dedi.

Haberler - NTV 05.12.2021 - 12:28 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 12:41

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