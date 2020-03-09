Dünyaca ünlü antrenör Ivan Ljubicic'in tenis kampı bu sezon D Maris Bay'de
Dünyaca ünlü tenis antrenörü Ivan Ljubicic ile güçlerini birleştirerek yeni sezonda iddialı bir tenis kampı sunmaya hazırlanan D Maris Bay, profesyonel tenis oyuncularının nasıl antrenman yaptıklarını merakeden misafirlerine bu sezon unutamayacakları bir deneyim vadediyor.
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NTV 09.03.2020 - 20:09| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 20:30
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