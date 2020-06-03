Dünyanın en büyülü stadyumları (3 büyüklerin statları da listede)

Futbolseverlerin salgın nedeniyle bir süre uzak kalacakları stadyumlardan en büyülü atmosfere sahip olanları sıralandı. Boca Juniors'un stadyumu La Bombonera'nın zirveye çıktığı listede, Türkiye'nin üç büyük kulübünün evleri de ilk 20'de yer aldı.

NTV 03.06.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 12:18

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