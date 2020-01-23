Efsane futbolcu Maradona, Venezuela'da Maduro ile buluştu
Efsane futbolcu diego maradona, Venezuela Devlet başkanı Nicolas Maduro'yu başkent Karakas'ta ziyaret etti. Arkadaş oldukları bilinen Maradona ve Maduro, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İşte o anlar... (Dünyanın Haberi, NTV)
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