Ergin Ataman NTV'de: ‘’Final 41’inci maçımızdı. 41 kere maşallah’’
Anadolu Efes’i Euroleague şampiyonluğuna taşıyan deneyimli teknik adam Ergin Ataman, NTV’nin canlı yayın konuğu oldu. Avrupa şampiyonluğu kazanan ilk Türk antrenör olan Ataman, kariyerindeki Avrupa kupaları sayısını da 4’e çıkardı. 2019’da CSKA Moskova'ya final kaybedildiğinde yeniden gidip şampiyonluğu alma hedefi belirlediklerini anlatan Ataman ‘‘Final maçı 41’inci maçımızdı, 41 kere maşallah. Çok mutlu olduk, çünkü bizler kadar tüm Türkiye bu hikayeye çok inanmıştı’’ dedi.
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Ntvspor 01.06.2021 - 14:32| Son Güncelleme : 01.06.2021 - 14:50
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