Ergin Ataman NTV'ye konuştu: Türk'ün gücünü gösteriyoruz

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, tarihi zaferin ardından NTV'ye konuştu. Ataman, "Çok mutluyum, bunu tarif edemem. Oyuncularım bunu hak ettiler, çok çalıştılar, inandılar. Sezon başladığından beri biz şampiyon olacağız diyorduk. 41 maçlık bir maratonun sonunda buraya geldik ve burada kazandık. Türkiye'ye armağan olsun. Biz Türk'üz ve gücümüzü gösteriyoruz, inşallah göstermeye devam edeceğiz" dedi.

NTV Haber 31.05.2021 - 00:19 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 00:35

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