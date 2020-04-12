Evinde triatlon koştu

Evde spor yaparken insan vücudunun sınırlarını zorlayanlar da var... Olimpiyat şampiyonu Jan Frodeno, evinde triatlon parkurunu tamamladı. Alman sporcu, 8 saatten uzun süren performansını, canlı yayınladı ve yardım kuruluşları için 200 bin eurodan fazla bağış topladı.
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NTV 12.04.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 16:56
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