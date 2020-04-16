Fatih Terim virüsü yendi

1 aya yakın süredir corona virüs tedavisi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den iyi haber geldi. Terim, en son virüs testinin negatif çıktığını paylaştı. Terim, doktorların uygun görmesi durumunda plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan bağışçısı olmak istediğini de söyledi.

NTV 16.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 12:38

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