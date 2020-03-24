Fatih Terim'e virüs teşhisi

Corona virüs spor camiasını da etkiliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıktı. Terim hastanede. 66 yaşındaki teknik adam, sarı kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak'ın ardından Corona virüse yakalanan ikinci isim oldu.

NTV 24.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 09:23

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