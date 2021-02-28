Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmayı %100 Futbol'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe maçı geçen hafta kazanmış" dedi.
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NTV 28.02.2021 - 21:08| Son Güncelleme : 28.02.2021 - 21:22
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