"Fenerbahçe maçı geçen hafta kazanmış"

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmayı %100 Futbol'da yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe maçı geçen hafta kazanmış" dedi.

NTV 28.02.2021 - 21:08 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 21:22

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