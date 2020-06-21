"Fenerbahçe TFF'yle ilgili yoldaş arıyordu, bugün Galatasaray devreye girecek"
Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Gaziantep FK'nın 3-3 berabere kaldığı karşılaşmadaki hakem kararlarını %100 Futbol'da yorumladı. Dilmen, "Fenerbahçe kendisine federasyonla ilgili yoldaş arıyordu. Bugün Galatasaray devreye girecek" dedi.
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NTV 21.06.2020 - 23:14| Son Güncelleme : 21.06.2020 - 23:47
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