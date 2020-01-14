Filenin Sultanları Tokyo yolcusu (Kaptan Eda Erdem Dündar NTV'de olimpiyata giden yolu anlattı)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, NTV canlı yayınında bu başarının sırrını anlattı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER