Filenin Sultanları Tokyo yolcusu (Kaptan Eda Erdem Dündar NTV'de olimpiyata giden yolu anlattı)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, NTV canlı yayınında bu başarının sırrını anlattı.
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