Fizik kurallarını tanımadılar

Dünyaca ünlü cimnastikçi Simon Biles'nin meydan okumasına Milli Cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı yanıt verdi. Pandemi günlerinde evde kalan Biles'ın amuda kalkarak eşofmanını çıkardığı zorlu hareketi, Göksü Uçtaş Şanlı da yapmayı başardı.

NTV 13.04.2020 - 11:49 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 12:14

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER