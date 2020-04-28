Fransa Açık'ın son şampiyonu reyon görevlisi oldu

Fransa Açık'ın son çiftler şampiyonu Kevin Krawietz, ekonomik sorunlar nedeniyle bir markette reyon görevlisi olarak çalışmaya başladı. Alman tenisçi, pandemi nedeniyle duran turnuvalar sebebiyle bu kararı almak zorunda kaldığını söyledi.

NTV 28.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 13:23

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