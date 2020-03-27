Fransa Bisiklet Turu'nda corona virüs alarmı

Spor dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Fransa Bisiklet Turu ve Wimbledon'da corona virüs alarmı var. Fransız yetkilililer, turu tarihinde ilk kez seyircisiz düzenlemeyi planlıyor. Wimbledon'da ise gelecek hafta erteleme kararı tartışılacak.
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NTV 27.03.2020 - 12:09| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 13:46
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