Futbolcu hakeme tekme attı: ‘Cinayete teşebbüs’ten yargılanacak
Brezilya alt liginde oynanan maçta hakeme yapılan saldırı ülkenin gündemine oturdu. Sport Club Sao Paulo futbolcusu William Ribeiro, yaptığı harekete faul çalan hakeme önce çelme taktı, sonra tekme attı. Futbolcunun ‘cinayete teşebbüs’ten yargılanacağı açıklanırken Sao Paulo kulübü, hakemden özür diledi ve olayı ‘kulüp tarihinin en karanlık günü’ olarak nitelendirdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.