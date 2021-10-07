Futbolcu hakeme tekme attı: ‘Cinayete teşebbüs’ten yargılanacak

Brezilya alt liginde oynanan maçta hakeme yapılan saldırı ülkenin gündemine oturdu. Sport Club Sao Paulo futbolcusu William Ribeiro, yaptığı harekete faul çalan hakeme önce çelme taktı, sonra tekme attı. Futbolcunun ‘cinayete teşebbüs’ten yargılanacağı açıklanırken Sao Paulo kulübü, hakemden özür diledi ve olayı ‘kulüp tarihinin en karanlık günü’ olarak nitelendirdi.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 14:06 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 15:16

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