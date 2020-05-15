Futbolda yeni corona vakaları

Futbol kulüplerinden arka arkaya pozitif çıkan vaka haberleri geliyor. Önceki gün Erzurumspor'da 12 kişinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, dün de Beşiktaş'tan benzer bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte toplam 9 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Kasımpaşa Spor Kulübü'nde de 2 futbolcu hastalığa yakalandı.
Abone ol
Paylaş
NTV 15.05.2020 - 09:47| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 10:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.