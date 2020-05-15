Futbolda yeni corona vakaları

Futbol kulüplerinden arka arkaya pozitif çıkan vaka haberleri geliyor. Önceki gün Erzurumspor'da 12 kişinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından, dün de Beşiktaş'tan benzer bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte toplam 9 kişinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Kasımpaşa Spor Kulübü'nde de 2 futbolcu hastalığa yakalandı.

NTV 15.05.2020 - 09:47 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 10:16

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