Futbolun cambazları kıyasıya yarıştı

İspanya, Serbest Stil Futbol Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Yarışmacılar futbol topu ile yaptıkları hareketlerle izleyicileri büyüledi. Covid-19 nedeniyle 2 yıl aradan sonra seyircili yapılan gösteriye ilgi yoğundu. Erkeklerde Norveçli Erlend Fagerli yarışmayı 3. kez kazanarak bir rekora imza attı.
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