"Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 21 sezon sonra Kadıköy'de mağlup ettiği derbiyi %100 Futbol'da değerlendirdi. Dilmen, "Galatasaray'ın oyun anlamında hak ettiği bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin de hak ettiği bir mağlubiyeti aldığını söyleyelim" dedi.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 23.02.2020 - 21:20| Son Güncelleme : 23.02.2020 - 21:35
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.