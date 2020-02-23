"Galatasaray hak ettiği bir galibiyet aldı"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 21 sezon sonra Kadıköy'de mağlup ettiği derbiyi %100 Futbol'da değerlendirdi. Dilmen, "Galatasaray'ın oyun anlamında hak ettiği bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin de hak ettiği bir mağlubiyeti aldığını söyleyelim" dedi.

NTV Haber 23.02.2020 - 21:20 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 21:35

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER