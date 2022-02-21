Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirdi

İstanbul’da Tuzla Veteranlar ile Güzelyalı Masterler takımları arasında oynanan Amatör Lig maçında, futbolculardan biri kalp krizi geçirdi. 50 yaşındaki Hakan Arabacı, takım arkadaşının attığı gole sevinirken bir anda yere yığıldı. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı futbolcu hemen hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 10:30 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 10:39

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