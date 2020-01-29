Hasfıtına’nın keçi Taner ile değişen hayatı

Hasfırtına isimli safkan İngiliz atı, ahırında bir keçi ile yaşamaya başladıktan sonra pistlerde fırtına gibi esiyor. Genç aprantisi Muhammed Mir Bilgin ile 4 yarış üst üste kazanmayı başardı. Keçi Taner ile dostluğu sonrası pistlerde büyük başarı gösteren Hasfırtına son olarak İzmir Şirinyer Hipodromu’nda 26 Ocak 2020’deki 9uncu koşuyu kazanmıştı.
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