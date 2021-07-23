Hedef olimpiyatlarda ilk madalya

Türkiye denizlerle çevrili ama, su sporlarında ciddi bir uluslararası başarısı yok. Bunu değiştirmek için uzun zamandır, su sporlarına yatırım yapılıyor. Fenerbahçe ile Doğuş Grubu, 5 yıldır işbirliği içinde. Ve Tokyo Olimpiyatları'nda, Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünden 3 sporcu, Türkiye'yi temsil edecek. Milli yelkenciler, Alican Kaynar ile Ateş ve Deniz Çınar kardeşler madalya hedefliyor.
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NTV 23.07.2021 - 15:32| Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:44
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