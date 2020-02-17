Hidayet Türkoğlu NTV'de soruları yanıtladı

Basketbol, Ankara'nın spor gündeminde ilk sırada. Federasyon, Birleşmiş Milletler ile iş birliği anlaşması yaptı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi 12 Dev Adam için de medya günü düzenlenecek. Basketbol Federasyonu Başkan Hidayet Türkoğlu, NTVspor servisinden Numan Gülşen'in sorularını yanıtladı.
NTV Haber 17.02.2020 - 16:25| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 16:46
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